Влітку 2024 року Мбаппе переїхав на Бернабеу. Одна з найбільших трансферних саг останніх сезонів таки завершилася хепі-ендом. При тому, як показала історія, бажане отримали всі троє учасників любовного трикутника. Реал підписав гравця, якого так довго і палко бажав, ПСЖ без свого егоїстичного лідера нарешті виграв омріяну Лігу чемпіонів, а Кіліан перебрався до клубу мрії, де творив історію кумир француза Кріштіану Роналду… І вже за рік Мбаппе почав відігравати для команди нічим не меншу роль, ніж колись португалець.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара

Іронія долі: Кіліан втік із ПСЖ до клубу, який виграв Лігу чемпіонів, аби вперше в кар’єрі підняти над головою найпрестижніший клубний трофей. Але королями Європи стали саме парижани. Натомість Реал у дебютний сезон Мбаппе виглядав, м’яко кажучи, непереконливо: брутальний виліт у чвертьфіналі ЛЧ від Арсенала і абсолютна безпорадність у чемпіонських перегонах Ла Ліги проти Барселони.

Сам Кіліан став найкращим бомбардиром Прімери (31 гол), періодично тягнув команду на власних плечах, але деякі експерти вважають, що саме Мбаппе був причиною провалу "вершкових". Разом із французом на Бернебеу з’явилися неприємні чутки. Лука Модріч несподівано для багатьох залишився в Мадриді ще на рік і, відповідно, не передав у спадок Мбаппе статусну футболку із десятим номером на спині. Преса залюбки підігрівала чутками цей "конфлікт" чи незадоволення. Хоча, звісно, Кіліан всіляко відхрещувався від зазіхань на "святе".

"Я ніколи не казав, що претендую на десятий номер у Реалі. Це номер Луки Модріча".

Очевидно, правди в "скандалі" було вкрай мало. Але й мікроклімат у роздягальні це точно не робило приємнішим. Француз грав під дев'ятим номером. Як справжній форвард і бомбардир. Хоча насправді Мбаппе волів би діяти ближче до лівого краю атаки. Там, де сезоном раніше виблискував і майже награв на "Золотий м’яч" Віні Жуніор. А є ще й Родріго, для якого це теж рідна позиція. Усі троє старанно "косили" під друзяк і публічно ніяк не видавали невдоволення. Певний час…

А от коли розпочалася найважча частина сезону і ставало зрозуміло, що ні ЛЧ, ні Ла Лігу Реал не виграє, то все частіше (навіть під час матчів) розпочалися перепалки. У першу чергу на горіхи роздавав Беллінгем, якому доводилося бігати і стелитися в підкатах, поки зіркове атакувальне тріо відпочивало.

Натомість Карло Анчелотті у свій прощальний сезон такими "дрібницями", як мікроклімат, ротація, побудова пресингу чи матч-менеджмент особливо не переймався. Він уже знав, що наступного року його замінить Хабі Алонсо, здогадувався, що сам почне тренувати збірну Бразилії. Тож у Мадриді, по суті, допрацьовував.

Звісно, Флорентіно Перес зрозумів, що далі так тривати не може. Він дав карт-бланш новому наставнику. Сади на лавку всіх, кого вважаєш за потрібне. Головне – команда. Тут усі рівні… Але, як показує практика, один рівніший за інших в Реалі все ж є.

Мбаппе, який цього сезону все ж отримав десятий номер (Модріч у статусі вільного агента помандрував у Мілан), тепер одноосібно утвердився у статусі головної зірки "галактікос". Серед групи атаки лише він вийшов у старті в усіх семи матчах Ла Ліги. І вже зараз провів на понад 100 хвилин більше, ніж Вінісіус. 4-3-3, 5-3-2 чи навіть 4-4-2 (на клубному ЧС) – неважливо, бо Мбаппе завжди у старті. А от Жуніора та інших форвардів ротують.

Хто грає – той має. Станом на зараз Кіліан із запасом – найкращий гравець Прімери. Впевнено йде до другого поспіль Пічічі (8 голів). Прореалівські портали також захоплюються тим, як старанно француз почав відпрацьовувати на оборону. Насправді пресинг Мбаппе – це все ще пресинг Шредінгера. Ніби певні показники нападника дійсно зросли (у середньому більше двох повернень м’яча за матч, півтора виграних володіння для команди). Але ж при цьому жодного перехоплення, жодного стику. Тобто, по суті, Кіліан просто "підобідує" стараннями партнерів. Десь підхопив м’яч, за який поборовся Гюлер чи Вальверде, десь підібрав після помилки суперника.

Іншими словами, француз збирає вершки після тепер уже значно організованішого (хоча досі геть не ідеального) пресингу партнерів. Сам же Мбаппе чорнову роботу практично ігнорує. Алонсо, начебто, навіть не приховує, що практично звільняє свою головну ударну силу від зайвих навантажень. Кіліан – нова прима Реала!

Тепер Мбаппе остаточно відсунув від зазіхань на трон інших статусних зірок. Якщо на позиції Беллінгема це, можливо, аж надто не вплине, то от Віні та Родріго тепер потрібно заново шукати себе. Гляньте бодай на ці теплові мапи: ліворуч розміщення Кіліана, праворуч – Вінісіуса. Конфлікт інтересів очевидний.

Цього сезону Мбаппе нарешті отримав те, чого дуже давно хотів – статус у Мадриді, який мав його ідол Роналду. По суті зараз Мбаппе у Реалі – це новий Роналду… Але без перемоги в Лізі чемпіонів, тріумфу в Прімері та "Золотого м’яча". Француз прагне грати з глибини, тяжіє до лівого флангу. А це означає менше ізоляцій та простору для Жуніора. І Хабі Алонсо уже вибрав улюбленця, тож Віні доведеться адаптуватися.

Та це ще пів біди. Родріго от ледь не продали влітку. Він зі статусу зірки кочував у реноме запасного. Тут вже провина Мбаппе мінімальна – Родріго банально програє конкуренцію Мастантуоно та Діасу. Хоча злочином було б не підкреслити, що саме з приходом Кіліана бразилець стрімко зрегресував і почав втрачати свої позиції в Мадриді.

Схожого з історією португальця дійсно є чимало: прихід у статусі суперзірки, дев'ятий номер на спині у дебютному сезоні, остаточна перекваліфікація з лівого вінгера у центрфорварда. А також потенційна конкуренція з лівоногим вінгером Барселони. У Роналду антагоністом був Мессі, у Мбаппе – Ямаль. І, до слова, у дебютному сезоні француз забив більше голів, ніж свого часу португалець.

Але впевненості, що нова прима приведе Реал до таких же успіхів, як Роналду, немає. Як відомо, короля формує свита. І, як показало суботнє дербі з Атлетіко, Вальверде, Чуамені та Беллінгем – наразі не Модріч, Каземіро та Кроос. А Хьойсен і Едер – лише дешева "піратка" Серхіо Рамоса і Пепе.

Якщо Мбаппе дійсно прагне затьмарити спадщину Роналду в Мадриді, то роботи в нього ще дуже багато.

Віталій Кулачковський, спеціально для Футбол 24

