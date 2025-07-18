Вінісіус Жуніор став головною трансферною ціллю Саудівської Аравії. Як повідомляє talkSPORT, керівництво ліги готує рекордну в історії футболу пропозицію в розмірі близько 350 мільйонів євро, аби переманити бразильця з Реала до чемпіонату Саудівської Аравії.

Вінісіус не переймається через поразки Реала і не хоче підписувати новий контракт з командою

Головним претендентом на бразильця є Аль-Ахлі – клуб, який контролюється державним інвестфондом PIF і, за кулуарними домовленостями, має отримати наступну мегазірку після переходів Роналду, Бензема та Неймара до інших клубів фонду. Паралельно Вінісіусу запропонували п’ятирічний контракт із загальним доходом близько 1 мільярда євро, включно з бонусами.

Попри шалений інтерес, сам Вінісіус неодноразово підкреслював, що хоче залишитись у Мадриді, а переговори з Реалом про новий контракт тривають. Поточна угода чинна до 2027 року, і жодна зі сторін не демонструє поспіху. Водночас саме відсутність фіналізованої домовленості надихає саудівських функціонерів, які продовжують стежити за ситуацією вже понад рік.

Нагадаємо, Реал підписав Вінісіуса у 2017 році, коли йому було 16 – за 44 мільйони євро, що на той момент було другим за розміром трансфером із бразильських клубів після переходу Неймара.

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