У четвер, 1 лютого, перед грою 20-го туру Ла Ліги з Хетафе Вінісіус був змушений почути на свою адресу багато расистських звуків і скандувань. Як інформує Football España, перед грою з Реалом фанати Хетафе ображали бразильця, імітуючи мавпячі крики і прямо вигукуючи фразу: "Вінісіус – мавпа".

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Це далеко не вперше, коли Вінісіус стикається з проявами расизму на свою адресу. Останній гучний скандал за його участю стався минулого сезону у Валенсії – вболівальники місцевої команди ображали його аналогічним чином безпосередньо під час матчу.

Реал відповів Хетафе на полі – команда Карло Анчелотті перемогла свого суперника з рахунком 2:0, а сам Вінісіус оформив гольовий пас на Хоселу.