Вінісіус Жуніор побував на матчі НБА – фото дня
Після перемоги Реала над Атлетіком у 21-му турі Ла Ліги Вінісіус полетів у Маямі, щоб подивитися гру НБА.
Зірковий форвард "вершкових" відвідав поєдинок між Маямі Хіт та Детройт Пістонс (115:112). Після закінчення гри бразильцеві подарували майку Маямі Хіт з його іменем.
Реал провів нову хвилю тестів на коронавірус – є приємні новини, але не для Луніна
Вінісіус проведе вікенд у США, де відсвяткує Різдво зі своєю родиною, перш ніж повернутися в Мадрид.
Нагадаємо, що наступна гра Реала відбудеться вже наступного року – 2 січня проти Хетафе. У цьому сезоні Ла Ліги форвард зіграв у 19 матчах, забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
Реал втримав важку перемогу над Атлетіком – Бензема оформив чарівний дубль за три хвилини