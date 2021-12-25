Після перемоги Реала над Атлетіком у 21-му турі Ла Ліги Вінісіус полетів у Маямі, щоб подивитися гру НБА.

Зірковий форвард "вершкових" відвідав поєдинок між Маямі Хіт та Детройт Пістонс (115:112). Після закінчення гри бразильцеві подарували майку Маямі Хіт з його іменем.

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Вінісіус проведе вікенд у США, де відсвяткує Різдво зі своєю родиною, перш ніж повернутися в Мадрид.

Нагадаємо, що наступна гра Реала відбудеться вже наступного року – 2 січня проти Хетафе. У цьому сезоні Ла Ліги форвард зіграв у 19 матчах, забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

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