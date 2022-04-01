Вінісіус Жуніор близький до отримання іспанського паспорта – Реал планує масову "європеїзацію" бразильців
20:37 - Читать на русском
Реал намагається штучно збільшити кількість представників ЄС у своєму складі.
Вінісіус Жуніор завершує процедуру отримання іспанського громадянства, інформує Marca.
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На міжнародний статус вінгера це ніяк не вплине, оскільки він вже заграний за збірну Бразилії. Натомість Реал отримає додаткового представника Євросоюзу у заявках на чемпіонат Іспанії та єврокубки. Вінісіус майже чотири роки проживає в Іспанії, а тепер успішно здав тести на знання місцевої мови, культури і законодавства.
Реал розраховує, що незабаром іспанський паспорт отримають ще двоє бразильців – Родріго та Едер Мілітао.
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