Вінісіус зганьбився на Копа Амеріка у спробі повторити піжонство Неймара – відео фейлу
12:02 - Читать на русском
Вінісіус спробував показати бразильську магію під час матчу Копа Амеріка-2024 проти Парагваю, але щось пішло не так.
завершено
Під час матчу на груповому етапі Копа Амеріка-2024 вінгер збірної Бразилії вирішив спробувати трюк, яким неодноразово тішив уболівальників Неймар, – веселку.
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Втім, вийшло повне фіаско. Вінісіус не влучив по м'ячу, ще й випустивши його за межі поля цією незграбною спробою.
Додамо, що це не завадило Бразилії розгромно перемогти Парагвай (4:1). Вінісіус же відзначився дублем у тому поєдинку.
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