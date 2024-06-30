Вінісіус спробував показати бразильську магію під час матчу Копа Амеріка-2024 проти Парагваю, але щось пішло не так.

Під час матчу на груповому етапі Копа Амеріка-2024 вінгер збірної Бразилії вирішив спробувати трюк, яким неодноразово тішив уболівальників Неймар, – веселку.

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Втім, вийшло повне фіаско. Вінісіус не влучив по м'ячу, ще й випустивши його за межі поля цією незграбною спробою.

Додамо, що це не завадило Бразилії розгромно перемогти Парагвай (4:1). Вінісіус же відзначився дублем у тому поєдинку.

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