Вінісіус здивувався, залишившись у запасі – Алонсо його не попередив
Головному тренеру Реала Хабі Алонсо вдалося здивувати одну з головних зірок мадридської команди.
Реал обіграв Ов'єдо (3:0) у матчі 2-го туру Ла Ліги. Бразильський форвард "бланкос" Вінісіус Жуніор з'явився на полі на 63-й хвилині, після чого забив гол і віддав результативний пас. Незважаючи на це, він залишився розчарований тим, що не зіграв з перших хвилин.
Мбаппе змусив замовкнути Вінісіуса – шоу бразильця з голом, асистом і скандальною реакцією на фанів
Як інформує The Athletic, посилаючись на оточення гравця, Вінісіус не очікував, що почне цю гру не в стартовому складі. Головний тренер команди Хабі Алонсо не говорив з футболістом про це перед матчем.
Під час цієї зустрічі вболівальники Ов'єдо ображали Вінісіуса, у зв'язку з чим він бурхливо святкував свій гол. Кіліану Мбаппе довелося навіть закривати бразильцеві рот, щоб він не наговорив зайвого.
Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних