Реал обіграв Ов'єдо (3:0) у матчі 2-го туру Ла Ліги. Бразильський форвард "бланкос" Вінісіус Жуніор з'явився на полі на 63-й хвилині, після чого забив гол і віддав результативний пас. Незважаючи на це, він залишився розчарований тим, що не зіграв з перших хвилин.

Мбаппе змусив замовкнути Вінісіуса – шоу бразильця з голом, асистом і скандальною реакцією на фанів

Як інформує The Athletic, посилаючись на оточення гравця, Вінісіус не очікував, що почне цю гру не в стартовому складі. Головний тренер команди Хабі Алонсо не говорив з футболістом про це перед матчем.

Під час цієї зустрічі вболівальники Ов'єдо ображали Вінісіуса, у зв'язку з чим він бурхливо святкував свій гол. Кіліану Мбаппе довелося навіть закривати бразильцеві рот, щоб він не наговорив зайвого.

Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних