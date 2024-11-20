Предки Вінісіуса походять із племені Тікар, одного з найбільших у Камеруні. Як інформує AS, Вінісіус пройшов тест на ДНК за власною ініціативою. Результати тесту надійшли до форварда перед відбірковим матчем до ЧС-2026 проти Уругваю (1:1). Вінісіус здивувався, але це було приємне здивування.

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Згідно з оцінками, 85% афро-бразильського населення мають африканське коріння. Це пов'язано з часом колонізації та рабства з боку Португалії, яка мала безліч поселень на африканському узбережжі й активно займалася работоргівлею. Багато представників племені Тікар були переміщені в Америку для примусових робіт.

У Камеруні налічується майже 300 різних племен.

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