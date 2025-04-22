Під час перебування в стані Фламенго Вінісіус Жуніор міг перейти до каталонського клубу.

Футбольний агент Андре Кюрі в інтерв'ю Diario AS пригадав епізод, коли Вінісіус Жуніор міг опинитися не в Реалі, а в стані їх заклятих ворогів з Барселони.

Барселона пропонує 40 мільйонів за вигнанця МЮ – він відродив свою кар'єру і розривав у чвертьфіналі ЛЧ

"Ми зустрічалися з Вінісіусом та його представниками. Гравець приїхав у Барселону і все було готове до підписання контракту, але сталися деякі не дуже прозорі махінації, тому сім'я Вінісіуса передумала. Нічого страшного, таке трапляється в футболі", – заявив Андре Кюрі.

Додамо, що в поточному сезоні Вінісіус забив 20 голів та віддав 14 результативних передач у 46 поєдинках за мадридський Реал в усіх турнірах. В королівський клуб гравець перейшов у 2018 році з Фламенго за 45 мільйонів євро.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса