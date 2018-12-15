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Вінісіус залишиться у Реалі – Роналдо хотів орендувати форварда у Вальядолід

10:35 148 Читать на русском
Вінісіус залишиться у Реалі – Роналдо хотів орендувати форварда у Вальядолід
Вінісіус залишиться в Реалі / фото: AS

Реал не планує відпускати Вінісіуса в оренду. Молодий бразилець продовжить виступи на Сантьяго Бернабеу.

Нападник Реала Жуніор Вінісіус залишиться у складі мадридців на другу частину сезону. Президент Вальядоліда Роналдо хотів орендувати 18-річного бразильця, проте ймовірність такого трансферу близька до нуля, повідомляє Marca.

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Вінісіус задоволений першими місяцями у складі Реала попри те, що деякий час провів у молодіжній команді. "Галактікос" також розраховують на форварда, тому не планують віддавати його в оренду іншому клубу.

Після звільнення Хулена Лопетегі та призначення Сантьяго Соларі Вінісіус почав отримувати більше ігрового часу. В активі бразильця 2 голи у 8 матчах у всіх турнірах.

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