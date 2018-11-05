Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення

18-річний Жуніор Вінісіус поступово починає виправдовувати покладені на нього надії в мадридському Реалі. А ким були в його віці топ-10 гравців за підсумками голосування на "Найкращого гравця-2018" – читайте далі.

Реал придбав Вінісіуса у Фламенго в липні 2018 року, коли йому виповнилося 18. Цей трансфер вартістю 45 мільйонів євро став найдорожчим для мадридців за останні 4 роки. Флорентіно Перес зробив ставку на талановиту молодь і запросив для роботи з нею Хулена Лопетегі.

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Баск провалився, а його місце зайняв Сантьяго Соларі, який відразу дає зрозуміти юним футболістам, що він на них розраховує. Одріосола та Регілон провели вже по два повні матчі на флангах оборони (нехай і внаслідок травм основних виконавців), а Вінісіус за тиждень отримав 120 хвилин чистого ігрового часу, тоді як Лопетегі за 2 місяці виділив йому 14 хвилин.

Талановитий бразилець віддячив Соларі забитим голом, який допоміг перервати Реалу 5-матчеву безвиграшну серію в Прімері. Забитий завдяки рикошету м'яч став курйозним, але прохід Вінісіуса з флангу в штрафний майданчик не можна не відзначити. Йому лише 18 років, однак на Сантьяго Бернабеу вже чекають, що він стане майбутньою зіркою Реала та претендуватиме на звання "Найкращого гравця року".

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Де ж в його віці були сучасні зірки футболу, які потрапили у топ-10 за голосуванням на головну індивідуальну нагороду 2018 року?

1. Лука Модріч – найкращий у Боснії та Герцеговині

У 16 років Модріча підписало загребське Динамо, а згодом віддало його в оренду боснійському Зріньскі. Там Лука дебютував у професійному футболі. 18-річним він став найкращим гравцем чемпіонату Боснії та Герцеговини і повернувся в Хорватію.

2. Кріштіану Роналду – Фергюсон заплатив за нього 19 млн євро

Роналду дебютував за Спортінг проти Інтера в 17 років. У 2003-му, коли Кріштіану виповнилося 18, його підписав Манчестер Юнайтед за 19 мільйонів євро – після товариської зустрічі з лісабонцями.

3. Мохамед Салах – дебютував в чемпіонаті Єгипту

Салах робив перші свої кроки у футболі і за місяць до 18-річчя зіграв перший матч у єгипетській першості за клуб Аль-Мокавлун. Лише у 20 років Момо покинув рідну країну та переїхав у Європу.

4. Кіліан Мбаппе – бив рекорди Тьєррі Анрі

Мбаппе дебютував за Монако ще в 16 років і 347 днів, побивши рекорд Анрі. У 18 Кіліан вже оформив перший хет-трик в Лізі 1, побив ще декілька досягнень легендарного співвітчизника та став ласим шматком для європейських грандів. Перейшов у ПСЖ, потрапив у трійку найдорожчих трансферів в історії, а згодом виграв чемпіонат світу. Йому досі 19.

5. Ліонель Мессі – гол і дебюти в Прімері, Кубку та ЛЧ

Геніальний аргентинець з'явився в головній команді Барселони у 17 років. За 2 місяці до 18 він забив перший дорослий гол, а ще раніше дебютував у Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів. Дебютний матч Лео на євроарені, до речі, прийняв Донецьк – Барселона зустрічалася з Шахтарем.

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6. Антуан Грізманн – перебував у молодіжній команді Реал Сосьєдада

Лише після того, як французу виповнилося 18 років і 4 місяці, його вперше залучили до першої команди Сосьєдада. Він вразив тренерів у передсезонних матчах, внаслідок чого тоді ж дебютував у Сегунді та допоміг баскам вийти в іспанську еліту.

7. Еден Азар – найкращий молодий гравець року в Франції

У сезоні 2008/09 Еден засяяв у складі Лілля. Відігравши 30 матчів і вивівши "догів" на підсумкове 5 місце в Лізі 1, 18-річний Азар отримав нагороду найкращому молодому гравцю року в Франції – перший випадок, коли приз забрав іноземний футболіст.

8. Кевін де Брюйне – грів лавку в Генку

Де Брюйне дебютував за Генк ще в 2009-му, але повноцінним гравцем основи став у 19 років. Незабаром за 20-річного хавбека Челсі віддав 8 мільйонів євро. Як виявилося – лондонці поспішили. Кевін розкрився пізніше і з Німеччини переїхав у Манчестер Сіті, де став зіркою.

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9. Рафаель Варан – перший рік в еліті

Коли Варану виповнилося 18, він вже провів один якісний сезон з 23 матчами за Ланс в Лізі 1, завдяки чому перейшов у Реал. У Мадриді поступово став незамінним центрбеком.

10. Харрі Кейн – тинявся по орендах

У 18 років Кейн дебютував за Тоттенхем у Лізі Європи, але потім відправився по орендах в Міллуол, Норвіч і Лестер. Лише в 20 почав плідний шлях у першій команді "шпор", гарантуючи команді 30 голів за сезон. Зараз він зірка.

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