Вінісіус забив класний гол зі штрафного дублю Сельти – форвард рветься в основу Реала

Нападник Реала Вінісіус Жуніор доводить на полі своє бажання грати за основу мадридців.

В 9-му турі третього діивізіону Іспанії Реал Мадрид Кастілья гостював у Сельти Б. Господарі першими відкрили рахунок і легко могли присоромити молодих талантів Реала.

Вінісіус стукає у двері першої команди – чому юний бразилець реально претендує на важливу роль у Реалі

Виправляти ситуацію взявся бразильський форвард Вінісіус, який розкішним ударом зі штрафного врятував команду від ганьби.

Нагадаємо, основна команда Реала несподівано поступилась в домашніх стінах Леванте в останньому турі Ла Ліги і посідає 5-те місце в турнірній таблиці. Можливо, пора залучати молодий резерв?