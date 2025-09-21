Вінгер Реала Вінісіус розлютився через заміну у матчі проти Еспаньйола (2:0) у п'ятому турі Ла Ліги

Вінісіус долучився до перемоги Реала над Еспаньйолом (2:0), оформивши результативну передачу на Кіліана Мбаппе. На 77 хвилині Хабі Алонсо вирішив замінити бразильця.

Marca зазначає, що під час перерви на вживання води наставник "вершкових" повідомив Вінісіусу про майбутню заміну. Бразилець кинув пляшку і демонстративно підняв руки.

Після того як замість нього на 77-й хвилині вийшов Родріго, Вінісіус відразу пішов до роздягальні. Пізніше він все-таки повернувся на лаву запасних і дивився гру з партнерами.

