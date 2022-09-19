Вінісіус відзначився огидною симуляцією в матчі проти Атлетіко – відео ганьби зірки Реала
Вінгер "вершкових" Вінісіус вкотре намагався продемонструвати свої акторські здібності. Відео з його симуляцією розлетілося соцмережами.
В одному з епізодів Вінісіус вів боротьбу за м'яч із оборонцем Атлетіко. Рейнілду Мандава корпусом відтіснив бразильця, після чого зробив невеликий рух ліктем у бік його обличчя.
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Невеликий контакт руки Мандави і шиї Вінісіуса був, але явно не таким, щоб вінгер Реала театрально схопився за обличчя і впав, немов підкошений. На той момент гравець Атлетіко вже мав жовту картку – очевидно, що Вінісіус прагнув залишити "матрацників" удесятьох.
Щоправда, не зовсім зрозуміло, на що сподівався 22-річний бразилець в епоху VAR, але арбітр і без допомоги технологій не купився на акторську гру. Втім, і сам Вінісіус не отримав жовтої за пантоміму.
Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал завершився перемогою команди Карло Анчелотті з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Родріго та Вальверде, у "матрацників" відповів Ермосо, який ударно вийшов на заміну – гол і дві жовті картки.
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