В одному з епізодів Вінісіус вів боротьбу за м'яч із оборонцем Атлетіко. Рейнілду Мандава корпусом відтіснив бразильця, після чого зробив невеликий рух ліктем у бік його обличчя.

Атлетіко – Реал – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку

Невеликий контакт руки Мандави і шиї Вінісіуса був, але явно не таким, щоб вінгер Реала театрально схопився за обличчя і впав, немов підкошений. На той момент гравець Атлетіко вже мав жовту картку – очевидно, що Вінісіус прагнув залишити "матрацників" удесятьох.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, на що сподівався 22-річний бразилець в епоху VAR, але арбітр і без допомоги технологій не купився на акторську гру. Втім, і сам Вінісіус не отримав жовтої за пантоміму.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал завершився перемогою команди Карло Анчелотті з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Родріго та Вальверде, у "матрацників" відповів Ермосо, який ударно вийшов на заміну – гол і дві жовті картки.

Реал втримав перемогу над Атлетіко у дербі з пекельним фіналом – "вершкові" повернулись на вершину Ла Ліги

Falta de respeto al fútbol, al rival, a sus compañeros, al público.

Las miserias de un niñato engreido al que se le aplaude todo lo que sea intentar humillar. Alimentar estas conductas denigra y fabrica " monstruos". pic.twitter.com/b8pjwNcN1j — José V. Madolell. MADO (@madodeley) September 18, 2022