Бразилець визнав свою провину перед Зіданом за дії ще під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 проти Манчестер Сіті, коли його залишили на лаві для запасних.

Вінісіус остаточно розлютив Зідана через використання смартфона під час матчу

За інформацією AS, Вінісіус дав обіцянку більше не поводитися подібним чином та бути максимально залученим у виступи Реала у поточному сезоні. Зідан прийняв вибачення вінгера та запевнив його, що надаватиме більше ігрового часу.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 проти Манчестер Сіті Вінісіуса залишили на лаві для запасних, що дуже не сподобалось бразильцю. В підсумку, він дивився у свій смартфон замість того, аби слухати передматчеву настанову. У поточному сезоні вінгер відіграв у 28 поєдинках, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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