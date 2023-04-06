"Конфлікт з Вінісіусом? Я завжди намагаюся поважати всіх своїх суперників. Але я трохи розгнівався, побачивши, як Вінісіус так багато говорить зі своїми товаришами по команді. Якщо він присвятить себе тільки грі у футбол, він стане ще найкращим гравцем.

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Ми засмучені, бо програли нашому одвічному супернику, і це важко. Нам хотілося виграти ще один титул. В другому таймі ми дуже здали після другого голу. Перший тайм був чудовим, але суперник забив нам після контратаки. Тепер треба взяти себе в руки та сконцентруватися на чемпіонаті", – розповів захисник в інтерв'ю Marca.

Під час матчу Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом (0:4) бразилець регулярно вступав у конфлікти із суперниками, зокрема з Араухо наприкінці гри.

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