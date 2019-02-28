Вінісіус та Пакета отримали дебютні виклики у збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте викликав 23 гравці на товариські матчі проти Панами та Чехії.
Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас);
Захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва (всі – ПСЖ), Даніло (Манчестер Сіті), Філіпе Луїс (Атлетіко), Мілітао (Порту), Міранда (Інтер);
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Півзахисники: Аллан (Наполі), Артур, Філіппе Коутінью (обидва – Барселона), Каземіро (Реал), Фабінью (Ліверпуль), Феліпе Андерсон (Вест Хем), Лукас Пакета (Мілан);
Нападники: Евертон (Греміо), Фірміно (Ліверпуль), Габріель Жезус (Манчестер Сіті), Рішарлісон (Евертон), Вінісіус Жуніор (Реал).
Товариські матчі збірної Бразилії проти Панами та Чехії відбудуться 23 та 26 березня відповідно.
Без смаку, без мистецтва