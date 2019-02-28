toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вінісіус та Пакета отримали дебютні виклики у збірну Бразилії

19:46 167 Читать на русском
Вінісіус та Пакета отримали дебютні виклики у збірну Бразилії
Вінісіус Жуніор / Соцмережі

Головний тренер збірної Бразилії Тіте викликав 23 гравці на товариські матчі проти Панами та Чехії.

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас);

Захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва (всі – ПСЖ), Даніло (Манчестер Сіті), Філіпе Луїс (Атлетіко), Мілітао (Порту), Міранда (Інтер);

Вінісіус побив рекорд Рауля в плей-офф Ліги чемпіонів

Півзахисники: Аллан (Наполі), Артур, Філіппе Коутінью (обидва – Барселона), Каземіро (Реал), Фабінью (Ліверпуль), Феліпе Андерсон (Вест Хем), Лукас Пакета (Мілан);

Нападники: Евертон (Греміо), Фірміно (Ліверпуль), Габріель Жезус (Манчестер Сіті), Рішарлісон (Евертон), Вінісіус Жуніор (Реал).

Товариські матчі збірної Бразилії проти Панами та Чехії відбудуться 23 та 26 березня відповідно.

Без смаку, без мистецтва

Теги
Світ Бразилія Бразилія Тіте Тіте Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Лукас Пакета Лукас Пакета
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук