Вінісіус став найкращим гравцем Реала в лютому

Євро-2020 — 21:02 809
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30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧ
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Як збірна України грає в березні – майже 45% перемог, лише раз забили понад 2 голиЗбірна України — 18:56 290
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Молодіжна збірна України впевнено здолала однолітків з Північної Македонії – перша перемога Ротаня на чолі командиЗбірна України U-21 — 17:16 1405
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"Перемога над Росією для мене – особлива". Як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Міхайловічем, сімейна драмаІнтерв’ю — 16:00 4415
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Хьонесс розповів, як Гвардіола переконує шейха підписати новачка в Манчестер Сіті – сенсаційна заяваАнглія — 13:51 3123