toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Вінісіус став найкращим гравцем Реала в лютому

20:38 69 Читать на русском
Вінісіус став найкращим гравцем Реала в лютому
Вінісіус Жуніор / Mahou Cinco Esrtrellas

Форвард Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем Реала в лютому.

Вболівальники завдяки голосуванню в соцмережах визнали Вінісіуса Жуніора найкращим гравцем Реала в лютому.

Вінісіус: Барселона запропонувала більше грошей, але я вибрав кращий проект

Бразилець став залізним гравцем основи під керівництвом Сантьяго Соларі, встигнувши проявити себе в матчах з Барселоно, Аяксом та Атлетіко.

Реал наразі посідає 3 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 54 очки.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
59
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук