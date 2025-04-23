Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус може залишитися поза поле на декілька років.

Бразильський нападник цікавиться не тільки футболом, а й бізнесом. Вінісіус має долі у кількох клубах, які він придбав через компанію, пов'язану з його найближчим оточенням.

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Як повідомляє madriduniversal, бразильська фірма Tiberis Holding do Brasil звернулася до ФІФА, пославшись на порушення етичних правил, які забороняють чинним гравцям володіти професійними клубами – безпосередньо або опосередковано – через ризики конфлікту інтересів. Наразі керівний орган розглядає звернення.

Проблема виникла через участь Вінісіуса через ALL Agenciamento Esportivo, компанію, якою керує його батько й агент Тассіло Соарес. Фірма купує частки в професійних клубах, зокрема в Athletic Club de São João del Rei, команді, яка нещодавно перейшла в бразильську Серію B. Tiberis, якій належало 16,5% клубу, стверджує, що їй було відмовлено в праві переважної купівлі, коли акції були продані ALL.

Вінісіус також пов'язаний з португальським клубом Алверка.

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