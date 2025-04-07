"Вінісіус Жуніор? Я з ним не розмовляв [після поразки від Валенсії], але прекрасно знаю, що він міг би зіграти краще. Завтра в нього буде чудова гра. Пенальті? Ми про це подумали і постараємося забити завтра. Критика команди? Я думаю про те, щоб добре підготуватися до матчу. У нас є суперник, який хороший у багатьох аспектах: пресингу, володінні м'ячем... Арсенал добре готується до своїх суперників, у нього є ідентичність, і він добре її реалізує.

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Чи думаємо ми про перемогу в ЛЧ? Я думаю про це, інакше мене б тут не було, і я розмірковував би вже про відпустку. Потрібно спробувати, і якщо все піде добре, ти переможеш, а якщо ні, ти подумаєш про наступний сезон.

Гравці Реала втомилися від мене? Не знаю, можливо. Але найголовніше, що найголовніша людина [Флорентіно Перес] не втомилася. Що може змінити динаміку, так це те, що найважливіша людина в цьому клубі не втомлюється.

Ми не можемо думати про критику, коли в нас гра кожні три дні. Ми проаналізували її, і тепер настав час добре підготуватися до наступної. Це дуже важливі 90 хвилин, але не вирішальні, тому що на Бернабеу на нас чекають ще одні 90 хвилин.

Дуже важко завжди вимагати 100% від гравців, це неможливо. У нас було багато травм, і було важко ротувати більше гравців, ніж було необхідно на цей момент. Днями ми дали Асенсіо відпочити, тому що він був виснажений після гри з Реалом Сосьєдад. Проте, я думаю, що команда фізично дуже хороша, і що ми можемо грати інтенсивно.

Досвід участі в цьому турнірі дуже важливий. Знання означають, що ви не боїтеся цих матчів, цього тиску. Дуже важливо мати цей досвід із гравцями, які грали в цих матчах багато разів. І це допомагає молодим гравцям.

Арсенал дуже небезпечний при стандартах. Ми постараємося захищатися якомога краще. Але ми також можемо завдати шкоди зі стандартів.

Артета проробляє фантастичну роботу, я ціную те, що він сказав сьогодні вранці. Він вивів цю команду на вершину Європи. Таких команд не так багато", – цитує Анчелотті Marca.

Матч Арсенал – Реал відбудеться у вівторок, 8 квітня. Початок – о 22:00 за Києвом.

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