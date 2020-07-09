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Вінісіус провалив тест на COVID-19 – бразильця тимчасово відсторонили

17:28 - Читать на русском
Вінісіус провалив тест на COVID-19 – бразильця тимчасово відсторонили
Жуніор Вінісіус / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан повідомив про можливе інфікування коронавірусом нападника "галактікос" Жуніора Вінісіуса.

"Лікар поінформував мене, що тест показав відхилення від норми. Ми провели повторну перевірку і незабаром дізнаємося результат. Іноді тести дають збій, таке трапляється.

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Як і завжди в таких ситуаціях, гравець не може тренуватися. Сподіваюся, Вінісіус здоровий і зможе повернутися до тренувань вже найближчим часом", – цитує Зідана видання Marca.

Вінісіус, як і решта гравців Реала, пройшов тест на коронавірус за 48 годин до матчу проти Алавеса. Його результат викликав занепокоєння у лікарів і процедуру довелося повторити. У 20-річного форварда немає жодних симптомів коронавірусу, однак бразилець поки перебуває у власному будинку.

До слова, раніше на самоізоляцію пішов його партнер по атаці Лука Йовіч, оскільки тест його товариша на COVID-19 показав позитивний результат.

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Теги
Жуніор Жуніор Вінісіус коронавірус Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зінедін Зідан
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