Вінісіус провалив тест на COVID-19 – бразильця тимчасово відсторонили

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан повідомив про можливе інфікування коронавірусом нападника "галактікос" Жуніора Вінісіуса.

"Лікар поінформував мене, що тест показав відхилення від норми. Ми провели повторну перевірку і незабаром дізнаємося результат. Іноді тести дають збій, таке трапляється.

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Як і завжди в таких ситуаціях, гравець не може тренуватися. Сподіваюся, Вінісіус здоровий і зможе повернутися до тренувань вже найближчим часом", – цитує Зідана видання Marca.

Вінісіус, як і решта гравців Реала, пройшов тест на коронавірус за 48 годин до матчу проти Алавеса. Його результат викликав занепокоєння у лікарів і процедуру довелося повторити. У 20-річного форварда немає жодних симптомів коронавірусу, однак бразилець поки перебуває у власному будинку.

До слова, раніше на самоізоляцію пішов його партнер по атаці Лука Йовіч, оскільки тест його товариша на COVID-19 показав позитивний результат.

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