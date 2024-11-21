Футболісти та футболістки чемпіонату Іспанії проголосували за найкращого гравця Ла Ліги минулого сезону. Як інформує AS, найбільшу кількість голосів набрали Джуд Беллінгем (Реал) і Кароліна Хансен (Барселона). Їх буде нагороджено наступного понеділка на гала-концерті AFE Awards, який відбудеться в Лас-Вентасі (Мадрид).

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Таким чином, Беллінгем відібрав у Вінісіуса Жуніора звання найкращого гравця Ла Ліги – раніше саме бразильський вінгер виграв у цьому голосуванні.

Зазначимо, що Кароліна Хансен виступає за жіночу команду Барселони на позиції вінгера.

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