У матчі "кажанів" та "вершкових" на 13 хвилині суддя призначив пенальті за фол на Мбаппе. До позначки підійшов Вінісіус, але не забив. Перед тим, як бразилець збирався пробити, голкіпер Валенсії Мамардашвілі обмінявся кількома словами з вінгером.

Сенсаційна поразка мадридців на користь Барселони у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 1:2

"Я поговорив із Вінісіусом і виграв у нього 50 євро Як? Запитав його, чи хоче він зробити ставку в 50 євро, і він погодився. Я парирував його удар і виграв. Він мав заплатити мені після гри, але досі не віддав. Нічого страшного", – цитує Мамардашвілі Marca.

Нагадаємо, що Реал програв Валенсії з рахунком 1:2. Мамардашвілі став одним із героїв зустрічі, зробивши вісім сейвів.

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