Вінісіус поскаржився на суддівство у матчах Реала

Бразильський нападник мадридського Реала Жуніор Вінісіус поділився емоціями після програного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

"Фізично ми не підсіли. Габріел Жезус порушив правила перед тим, як забити, це очевидно. Судді завжди ставляться до нас однаково.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наприклад, у матчі з Леванте Серхіо Рамос отримав жовту картку за перший же фол! Це не нормально. Нас погано судять. А ми ж більше за інших вигравали Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії. Та ця поразка не вплине на нас. Ми проводимо хороший сезон і будемо готові до Ель Класіко", – цитує Вінісіуса видання Marca.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 19-річний бразильський форвард відзначився гольовою передачею на Іско. Сам поєдинок закінчився поразкою "вершкових" з рахунком 1:2.

Матч Реала та Барселони відбудеться 1 березня на стадіоні Сантьяго Бернабеу о 22:00.

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