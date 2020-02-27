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Вінісіус поскаржився на суддівство у матчах Реала

10:54 270 Читать на русском
Вінісіус поскаржився на суддівство у матчах Реала
Жуніор Вінісіус / Твіттер ФК Реал Мадрид

Бразильський нападник мадридського Реала Жуніор Вінісіус поділився емоціями після програного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Фізично ми не підсіли. Габріел Жезус порушив правила перед тим, як забити, це очевидно. Судді завжди ставляться до нас однаково.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наприклад, у матчі з Леванте Серхіо Рамос отримав жовту картку за перший же фол! Це не нормально. Нас погано судять. А ми ж більше за інших вигравали Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії. Та ця поразка не вплине на нас. Ми проводимо хороший сезон і будемо готові до Ель Класіко", – цитує Вінісіуса видання Marca.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 19-річний бразильський форвард відзначився гольовою передачею на Іско. Сам поєдинок закінчився поразкою "вершкових" з рахунком 1:2.

Матч Реала та Барселони відбудеться 1 березня на стадіоні Сантьяго Бернабеу о 22:00.

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Ліга чемпіонів 2019/20 Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Серхіо Рамос Серхіо Рамос Леванте Леванте Габріел Жезус Габріел Жезус
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