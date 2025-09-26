У 2018 році бізнесмен з Ла-Коруньї зареєстрував бренд, використавши ім'я Вінісіуса без його дозволу. Сам бразилець за рік до цього створив власний бренд Vinicius Jr.

Бізнесмен стверджував, що коли він подавав заявку на реєстрацію, Вінісіус не був відомий, тому не було ризику, що споживачі будуть асоціювати продукт з гравцем. Вінгер дебютував за основну команду Реал за два місяці до реєстрації торгової марки.

Як повідомляє Diario Sport, комерційний суд Ла-Коруньї і провінційний суд повністю задовольнили позов, поданий стороною гравця, і доручили іспанському відомству з патентів і товарних знаків анулювати реєстрацію бренду. Бізнесмен зобов'язаний оплатити судові витрати футболіста.

Раніше відповідач заявляв, що назва бренду сягає корінням часів Римської імперії та історії його власної родини, але суд відхилив ці аргументи у 2023 році.

