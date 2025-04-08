Після численних проблем в поточному сезоні Вінісіус Жуніор детально розмірковує над варіантом відходу з мадридського Реала. Останньою краплею став незабитий одинадцятиметровий удар у ворота Валенсії та передача статусу штатного пенальтиста команди Кілліану Мбаппе. На бразильського гравця вже претендують клуби з Саудівської Аравії, але Манчестер Юнайтед планує випередити їх в перегонах за зірку, повідомляє Fichajes.

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Єдиною перешкодою для підписання Вінісіуса є те, що манкуніанці можуть не потрапити в Лігу чемпіонів, адже повністю провалили сезон в АПЛ. Щоправда, у випадку перемоги в Лізі Європи підопічні Рубена Аморіма все ж отримають перепустку в найпрестижніший єврокубковий турнір на наступний сезон.

Якщо все складеться так, як планує керівництво "червоних дияволів", вже влітку Манчестер Юнайтед запропонує за 24-річного бразильця космічні 200 мільйонів євро, чим може побити трансферний рекорд АПЛ.

Додамо, що за манкуніанців свого часу виступав Кріштіану Роналду, який є ідолом Вінісіуса, що може підштовхнути зірку прийняти важкий виклик та спробувати повернути Манчестер Юнайтед статус топ-команди Європи.

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