Вінісіус отримав іспанське громадянство – це допоможе Реалу з трансферами
Одна з головних зірок мадридців Вінісіус Жуніор відтепер має два громадянства.
У п'ятницю, 2 вересня, 22-річний бразилець присягнув на вірність Конституції Іспанії й тепер має іспанське громадянство, інформує пресслужба "бланкос".
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Процедура набуття другого громадянства зайняла у Вінісіуса чимало часу. Він проживає на Піренеях з 2018-го, а два роки тому склав екзамен на знання іспанської мови й загальної культури країни. Проте процедура затягнулась.
Для Реала такий процес є беззаперечним плюсом, адже Віні звільнив місце у заявці для громадян країн, які не входять у ЄС. Так, на початку останнього трансферного вікна "бланкос" хотіли підписати Габріела Жезуса, але не знайшли місця у заявці, тому форвард пішов в Арсенал, стверджує Marca.
Зауважимо, у Мадриді очікують, що ще мінімум двоє гравців незабаром отримають іспанське громадянство. Йдеться про Родріго та Едера Мілітао, які вже склали необхідні тести.
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