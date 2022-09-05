У п'ятницю, 2 вересня, 22-річний бразилець присягнув на вірність Конституції Іспанії й тепер має іспанське громадянство, інформує пресслужба "бланкос".

Рекордсмен Прімери вперше роз'яснив, чому проміняв збірну Іспанії на команду Гани

Процедура набуття другого громадянства зайняла у Вінісіуса чимало часу. Він проживає на Піренеях з 2018-го, а два роки тому склав екзамен на знання іспанської мови й загальної культури країни. Проте процедура затягнулась.

Для Реала такий процес є беззаперечним плюсом, адже Віні звільнив місце у заявці для громадян країн, які не входять у ЄС. Так, на початку останнього трансферного вікна "бланкос" хотіли підписати Габріела Жезуса, але не знайшли місця у заявці, тому форвард пішов в Арсенал, стверджує Marca.

Зауважимо, у Мадриді очікують, що ще мінімум двоє гравців незабаром отримають іспанське громадянство. Йдеться про Родріго та Едера Мілітао, які вже склали необхідні тести.

Реал дотиснув Бетіс у "битві непереможних", ставши одноосібним лідером Ла Ліги