Вінісіус остаточно розлютив Зідана через використання смартфона під час матчу
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор потрапив у немилість наставнику команди Зінедіну Зідану.
Відсутність ігрового часу в бразильця напряму пов'язана із його діями ще під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, коли його залишили на лаві для запасних.
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За інформацією AS, Зідан розлютився на Вінісіуса через те, що той дивився у свій мобільний телефон замість того, аби слухати передматчеву установку. Тоді наставник вирішив залишити вінгера на лаві для запасних, надавши перевагу в стартовому складі Едену Азару.
До слова, Вінісіус провів 21 матч у складі Реала у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.
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