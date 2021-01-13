Відсутність ігрового часу в бразильця напряму пов'язана із його діями ще під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, коли його залишили на лаві для запасних.

Реал налаштований позбутися Вінісіуса і підписати нову бразильську зірку

За інформацією AS, Зідан розлютився на Вінісіуса через те, що той дивився у свій мобільний телефон замість того, аби слухати передматчеву установку. Тоді наставник вирішив залишити вінгера на лаві для запасних, надавши перевагу в стартовому складі Едену Азару.

До слова, Вінісіус провів 21 матч у складі Реала у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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