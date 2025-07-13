Реал не зміг досягти згоди зі своєю зіркою Вінісіусом Жуніором щодо продовження контракту. Про це повідомив Cope, зазначивши, що з боку гравця наразі немає готовності підписувати нову угоду.

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Хоча раніше ЗМІ писали, що продовження контракту з бразильцем до 2029 року – лише питання часу, реальність виявилась іншою. У форварда чинна угода до 2027-го, але розмови про пролонгацію активізувалися після чуток про інтерес від інших топ-клубів.

Ситуація ускладнилася після півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025, де Реал зазнав нищівної поразки від ПСЖ з рахунком 0:4. У тому матчі Хабі Алонсо вирішив випустити тріо Мбаппе – Вінісіус – Гонсало, відрядивши бразильця на правий фланг атаки. Як повідомляє джерело з оточення футболіста, він не відчув себе комфортно на новій позиції.

Вінісіус Жуніор провів на полі 65 хвилин і був замінений на Браїма Діаса. Особливо негативно на фанатів подіяли кадри, де бразилець на лаві запасних посміхається, спілкуючись із Камавінгою, тоді як рахунок уже був 0:3 на користь парижан. Поведінку форварда багато хто розцінив як несерйозну в момент важкої поразки.

У шести матчах турніру Вінісіус Жуніор забив один гол і віддав одну результативну передачу. Очікується, що після повернення гравців з відпустки Хабі Алонсо перегляне тактичні ролі в атаці перед стартом нового сезону.

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