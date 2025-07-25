Вінісіус Жуніор попросив босів Реала підвищити йому оклад до рівня Кіліана Мбаппе, інформує Cadena SER. Тільки так бразилець буде готовий продовжити угоду з "бланкос". Реал вже дав вінгеру зрозуміти, що йти на цей ультиматум не збирається.

Барселона зі скандалом вилетіла на матч, який офіційно скасовували – Флік взяв Рашфорда і ще двох новачків

Керівництво Реала закликало Вінісіуса поліпшити свої результати в наступному сезоні. Мадридський клуб був здивований таким запитом бразильця, адже він стався після сезону, в якому бразилець не показував своєї найкращої гри. Однак керівництво клубу зберігає спокій, вірячи, що ще є час все виправити.

Контракт Вінісіуса закінчується тільки в 2026 році. У нього попереду рік, щоб спробувати відновити свою найкращу форму і виправдати підвищення зарплати.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля