У матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Валенсія (2:0) один із фолів проти бразильця призвів до вилучення. Вінісіус прокинув м'яч повз Габріеля Паулісту, який, не довго думаючи, брутально скосив опонента.

Реал – Валенсія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На полі ледь не спалахнула бійка. Проте головний арбітр зустрічі швидко загасив пристрасті, показавши гравцю Валенсії пряму червону картку.

Здавалося б, очевидне рішення, але Маріо Кемпес наважився висловити непопулярну думку в прямому ефірі. Легендарний аргентинець коментував матч на ESPN і вирішив виправдати вчинок Паулісти. "Вінісіус любить гратися з суперниками. І завжди знайдеться той, хто йому не пробачить. Не знаю, щоб сталося, якби він влучив йому в коліно", – сказав Кемпес.

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