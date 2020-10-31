Чемпіон Франції готовий скористатися становищем Вінісіуса в Реалі, адже бразилець не вважається гравцем основи в команді Зінедіна Зідана. У поточному сезоні вінгер зіграв 472 хвилини у всіх турнірах, вийшовши на поле 7 разів. При цьому записав до свого активу 3 голи.

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Нещодавно інформаційний простір підірвав скандал за участю Вінісіуса та Бензема. Француз просив Ферлана Менді не пасувати на бразильця, оскільки той грає у своїх інтересах, а не в командних. Зінедін Зідан теж не бачить у Жуніорі потенційного лідера Реала та може відпустити його, повідомляє Todofichajes.

Ситуацією налаштований скористатися ПСЖ, який у наступному сезоні прагне створити бразильський дует Вінісіус-Неймар. Окрім того, парижани знають про інтерес Реала до Кіліана Мбаппе, а Жуніор міг би стати частиною угоди, зменшивши вартість французького форварда.

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