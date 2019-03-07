Вінісіус: Ми розуміли, що на Реал чекає перебудова

Нападник Реала Жуніор Вінісіус поділився думками щодо майбутнього мадридського клубу.

"На початку сезону ми розуміли, що нас чекає перебудова. У такі періоди завжди буває важко.

Тепер нам потрібно зосередитися на завершенні сезону, знову набути впевненості в собі і стати кращими", – цитує Вінісіуса Football-Espana.

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Нагадаємо, Реал вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів після поразки від Аякса (1:4) на стадії 1/8 фіналу. 18-річний нападник зазнав травми у поєдинку і був змушений був покинути поле ще у першому таймі.

В поточному сезоні Реал вже вилетів з розіграшу ЛЧ та Кубка Іспанії, в Ла Лізі підопічні Соларі знаходяться на 3-й сходинці, відстаючи від Барселони на 12 очок.

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