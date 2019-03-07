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Вінісіус: Ми розуміли, що на Реал чекає перебудова

19:37 864 Читать на русском
Вінісіус: Ми розуміли, що на Реал чекає перебудова
Жуніор Вінісіус / Фото ФК Реал

Нападник Реала Жуніор Вінісіус поділився думками щодо майбутнього мадридського клубу.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"На початку сезону ми розуміли, що нас чекає перебудова. У такі періоди завжди буває важко.

Тепер нам потрібно зосередитися на завершенні сезону, знову набути впевненості в собі і стати кращими", – цитує Вінісіуса Football-Espana.

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Нагадаємо, Реал вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів після поразки від Аякса (1:4) на стадії 1/8 фіналу. 18-річний нападник зазнав травми у поєдинку і був змушений був покинути поле ще у першому таймі.

В поточному сезоні Реал вже вилетів з розіграшу ЛЧ та Кубка Іспанії, в Ла Лізі підопічні Соларі знаходяться на 3-й сходинці, відстаючи від Барселони на 12 очок.

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Теги
Ліга чемпіонів Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид - Аякс
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