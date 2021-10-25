Вінісіус у цьому сезоні перетворився в лідера Реала. Втім, як виявилося, він міг би феєрити за Барселону. Скаут "блаугранас" по бразильському ринку Андре Курі розповів про епопею переїзду Віні в Європу.

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"Вінісіус вже був підписаний Барселоною. Два його агенти були моїми близькими друзями. Питання вже було вирішено, але в останню секунду мої друзі зрадили мене та клуб. З 2017-го я з ними не розмовляю. Вінісіус був фаном Барселони. Він плакав після 6:1 з ПСЖ, він був справжнім фанатом клубу", – сказав скаут для Cadena SER.

У 9 матчах Ла Ліги Вінісіус Жуніор забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі, а в Лізі чемпіонів оформив шедевральний дубль у ворота Шахтаря. Реал придбав його три роки тому з Фламенго.

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