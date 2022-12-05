22-річний вінгер переконаний, що Nike його недооцінює і ставиться несправедливо. Головна причина – у неучасті Віні в рекламних зйомках перед ЧС, повідомляє AS.

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Німецький технічний гігант є одним зі спонсорів Бразилії. Перед чемпіонатом світу бренд влаштував зйомки, на яких були присутні Родріго та Рішарлісон. Контракт Nike з Вінісіусом розрахований до 2028 року, але джерела, близькі до футболіста, запевняють, що шансів на примирення вже немає.

Вибір зроблено, тож Вінісіус Жуніор виступає на Мундіалі у бутсах Mercurial з попередньої колекції. Зірка остаточно налаштований на розрив співпраці, яка почалась близько 9 років тому.

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