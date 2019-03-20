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Вінісіус: Барселона запропонувала більше грошей, але я вибрав кращий проект

12:03 431 Читать на русском
Вінісіус: Барселона запропонувала більше грошей, але я вибрав кращий проект
Вінісіус Жуніор / фото із соцмереж

Нападник Реала Вінісіус Жуніор розповів, чому вирішив перейти саме в мадридський клуб, а не Барселону.

"Батько не розповідав мені про інтерес інших клубів до тих пір, поки мене не захотіли бачити у себе Барселона і Реал. Потім ми відвідали обидва клуби, і вони нам сподобалися.

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Барселона запропонувала більше грошей, але ми хотіли вибрати кращий проект. Марсело та Каземіро поговорили зі мною і допомогли прийняти рішення.

Каземіро сказав мені, що трохи нервує, коли Зідан говорить. Його мова відрізняється від стилю спілкування Соларі. Зідан – легенда, він виграв все. Мені він сказав не турбуватися через травму, щоб повернутися сильнішим", – цитує Вінісіуса Cadena SER.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Зінедін Зідан Зінедін Зідан Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид Реал Мадрид
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