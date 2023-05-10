26-річний бразилець проводить непоганий сезон на Камп Ноу: 45 матчів, 10 голів та 11 асистів у всіх турнірах. Попри це, його пов'язують з можливим продажем влітку задля розв'язання фінансових проблем, з якими зіштовхнувся клуб.

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Іспанська преса повідомила, що Рафінья дав добро на потенційний літній відхід з клубу. Проте бразилець налаштований залишитись у Барселоні та продовжувати виборювати місце у старті. Це можна зрозуміти з реакції вінгера у соцмережах.

"Чому ви видалили мій коментар? Це брехня. Ще раз – це брехня. І той, хто це сказав – брехун, неінформований і непрофесійний. Якщо ви видалите мій коментар, я опублікую його у своєму Instagram", – гнівно написав футболіст.

Нагадаємо, минулого літа "блаугранас" заплатили Лідсу за Рафінью 58 мільйонів євро. Його контракт чинний до 2027 року.

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