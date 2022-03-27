Вінгер Манчестер Юнайтед, який зараз виступає за Бірмінгем, Тахіт Чонг став жертвою зловмисників.

У будинок Чонга увірвалися озброєні грабіжники, повідомляє The Sun. Три чоловіки в балаклавах пробралися в будинок о 3 ночі. Злочинці приклали ніж до горла футболіста, який спав.

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Грабіжники вимагали гроші, цінні речі, прикраси та жіночі дизайнерські сумки. Крім цього, вони відкрито насміхалися з Чонга через погану охорону будинку.

Пограбування трапилося ще 16 січня, але лише тепер деталі виплили в пресу. Раніше в цьому регіоні обікрали Погба, Лінгарда, Канселу та Ліндельофа.

Тахіт Чонг виступає за Бірмінгем у Чемпіоншипі на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Вінгеру вже 22 роки, однак він не може закріпитися в МЮ.