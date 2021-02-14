Узбецький півзахисник Джасурбек Яхшибоєв став гравцем варшавської Легії, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Динамо проявляє інтерес до таланта збірної Узбекистану, – ЗМІ

23-річний вінгер збірної Узбекистану підписав з представником Екстракляси угоду на 2,5 роки з опцією продовження. За неофіційною інформацією трансфер Джасурбека обійшовся польському клубу у 300 тисяч євро.

До слова, свого часу інтерес до Яхшибоєва проявляло київське Динамо – "біло-сині", за інформацією ЗМІ, намагались домовитись про перехід гравця у грудні 2020-го, однак через фінансові апетити агента та футболіста перемовини були призупинені.

Нагадаємо, поточний сезон 23-річний талант провів у чемпіонаті Білорусі: спершу грав за Енергетик-БГУ, опісля – за солігорський Шахтар. У двох клубах Джасурбек провів 27 матчів, в яких забив 16 м'ячів та віддав 6 асистів. Права на гравця належать Пахтакору.

Яхшибоєв є гравцем національної збірної Узбекистану, за яку провів 3 поєдинки. Також в його активі 28 матчів за молодіжну команду країни.

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