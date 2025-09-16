Вінгер Металіста 1925 і збірної України U-21 Рамік Гаджиєв буде прооперований в Мюнхені.

В суботу, 20 вересня, Рамік Гаджиєв вирушить у Мюнхен, де йому зроблять складну операцію після важкої травми, яку 20-річний вінгер отримав в матчі 5-го туру проти Шахтаря. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Збірна України втратила важливого гравця перед чемпіонатом світу U-20 – він пропустить 5 місяців через травму

У гравця молодіжної збірної України виявлені перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдесмозу, пошкодження дельтоподібної зв’язки.

Оперувати Гаджиєва цього тижня виявилося неможливим через серйозне запалення, яке зараз знімають клубні лікарі завдяки регулярному триразовому накладанню льоду на травмовану ногу.

Фінансування хірургічного втручання за кордоном повністю взяв на себе ФК Металіст 1925. В харківському клубі повідомили, що 20-річний гравець через травму пропустить щонайменше 4 місяці.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голо