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Вінгер Уотфорда Сарр зацікавив двох грандів АПЛ, – Mirror

17:33 - Читать на русском
Вінгер Уотфорда Сарр зацікавив двох грандів АПЛ, – Mirror
Ісмаїла Сарр / Reuters

Яскравий дебютний сезон атакувального півзахисника Уотфорда Ісмаїли Сарра дозволив йому потрапити до сфери зацікавлень Ліверпуля і Манчестер Юнайтед.

У найближче трансферне вікно сенегалець може піти на підвищення, стверджує Mirror.

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Ліверпуль уважно стежить за прогресом Сарра та може зробити 22-річного вінгера однією з головних цілей для підписання у міжсезоння. Натомість МЮ розглядає Сарра як альтернативний варіант на випадок невдачі з підписанням Джейдона Санчо з Борусії Д. Сенегальський півзахисник, як і один із лідерів "джмелів", виступає на правому фланзі атаки. Полегшити підписання зірки Уотфорда може можливий виліт "шершнів" із Прем'єр-ліги.

До слова, в нинішньому сезоні Ісмаїла Сарр провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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