Бразильський легіонер Шахтаря Тете, який виступає у Лестері на правах оренди, може отримати суттєве підвищення.

23-річний вінгер зацікавив ПСЖ, повідомляє видання Premier League Brasil. Технічний секретар парижан Луїш Кампуш начебто є великим шанувальником таланту Тете. Португальський функціонер був вражений виступами бразильця, коли той захищав кольори Ліона.

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Кампуш спробує влітку перезавантажити кризовий паризький проект, а Тете може стати однією з трансферних цілей столичного клубу. Цікаво, що сам футболіст, який пов'язаний з Шахтарем угодою до кінця цього року, хотів би залишитися в АПЛ. Якщо Лестер збереже прописку в еліті, Тете може підписати з "лисами" повноцінний контракт. У разі вильоту він готовий розглянути пропозиції від інших англійських клубів.

Зазначається, що у зимове трансферне вікно ним цікавились Челсі, Тоттенхем та Евертон. У 9-и матчах АПЛ бразилець відзначився одним голом. Лестер посідає передостаннє місце в турнірній таблиці. До слова, "лиси" офіційно призначили новий тренерський штаб з легендою АПЛ.