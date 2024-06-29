"Продовжу кар'єри в азербайджанському Карабасі? Бачив, що наші ЗМІ дружно підхопили цю новину, але не треба вірити всьому, що написано в Інтернеті. Звісно ж, я не підписував контракту з Карабахом та не збираюсь цього робити.

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Наразі готуюсь до сезону за індивідуальною програмою в Києві, і паралельно розглядаю пропозиції від клубів. Наразі нічого не вирішено, але це питання найближчого часу", – поділився Кащук в коментарі ТаТоТаке.

Зазначається, що до Кащука за останні пів року проявляли інтерес клуби з різних дивізіонів Італії, Німеччини, Іспанії, а також мексиканська Некакса. У минулому сезоні Олексій провів 12 матчів за Шахтар в усіх змаганнях, в яких відзначився 4 голами та асистом. Його контракт із "гірниками" закінчується в липні цього року, і Кащук має намір змінити клуб.

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