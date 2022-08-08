Півзахисник Шахтаря Артем Холод виступатиме за команду Ель Пасо Локомотив, повідомляє офіційний сайт техаського клубу.

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Деталі угоди не розголошуються, відомо лише, що 22-річний вінгер гратиме за американців на правах оренди до кінця сезону (за даними Transfermarkt до 30 листопада 2022 року).

Нагадаємо, Холод – вихованець Шахтаря. За головну команду "гірників" не зіграв жодного матчу, виступаючи в оренді у Металісті 1925 і Маріуполі. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, Ель Пасо Локомотив представляє USL – другий дивізіон США. Після 25-ти турів команда йде шостою у турнірній таблиці Західної конференції.

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