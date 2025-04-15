Півзахисник Шахтаря Егіналдо зацікавив Болонью, повідомляє TMW.

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За інформацією джерела, клуб почав спостерігати за 20-річним бразильцем після очної дуелі в Лізі чемпіонів (0:0), де той заробив пенальті, який у підсумку не реалізував Георгій Судаков.

Зазначається, що підписати Егіналдо Болонья буде готова в тому випадку, якщо влітку клуб залишить нападник збірної Швейцарії Дан Ндойє (до 24-річного форварда виявляють інтерес багато топ-клубів Італії та Європи, а його трансфер оцінюють у 25 мільйонів євро).

Нагадаємо, Егіналдо перейшов у Шахтар влітку 2023 року із Васко да Гамм за 3,5 мільйони євро. За донецький клуб бразилець у поточному сезоні провів 28 матчів, в яких забив 4 голи й віддав 6 асистів. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt править за нього 3 млн євро.

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