Один з лідерів Севільї Лукас Окампос став жертвою несподіваного епізоду в останні дні трансферного вікна.

Аякс прагнув підписати 28-річного аргентинця, але в останню мить керівництво "божих синів" вирішило, що 20 млн за такий трансфер – забагато. У цей момент Окампос вже летів в Амстердам.

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Коли Лукас приземлився у столиці Нідерландів, то дізнався, що трансферу не буде. Він повернувся в Іспанію, а за ним вирушили Клас-Ян Хунтелаар та Джеррі Хамстра, представники верхівки Аякса, щоб особисто попросити вибачення за форс-мажор. Аргентинця це все ж рознервувало, адже він тривалий час обдумував доцільність від'їзду з Рамон Санчес Пісхуана.

Ситуація може суттєво вплинути на бажання Севільї підписати Аднана Янузая. Він мав вночі прилетіти задля узгодження трансферу на правах вільного агента на місце Окампоса.

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