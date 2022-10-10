Вінгер Реала: Сподіваюся, що в Україні скоро настане мир
Лукас Васкес відповів на питання, чи ставлять гравці Реала себе на місце футболістів Шахтаря, які пережили бомбардування Києва.
Вінгер Реала Лукас Васкес поділився очікуваннями від майбутнього матчу із Шахтарем у Лізі чемпіонів.
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"Нам важливо перемогти завтра. Якщо ми виграємо, то впевнено вийдемо з групи з першого місця. Це додасть нам більше впевненості в майбутньому слідувати тим шляхом, яким ми зараз йдемо.
Я повністю відновився. Що стосується Ель Класіко, то і матч із Барселоною, і гра з Шахтарем однаково важливі. Нам треба перемагати. Тому зараз думаємо лише про Шахтаря.
Мені важко уявити все, що відбувається в Україні, і що переживають гравці Шахтаря. Сподіваюся, що все закінчиться і незабаром там настане мир", – цитує Васкеса AS.
Матч Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня. Початок о 22:00 за Києвом.
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