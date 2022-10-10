Лукас Васкес відповів на питання, чи ставлять гравці Реала себе на місце футболістів Шахтаря, які пережили бомбардування Києва.

Вінгер Реала Лукас Васкес поділився очікуваннями від майбутнього матчу із Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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"Нам важливо перемогти завтра. Якщо ми виграємо, то впевнено вийдемо з групи з першого місця. Це додасть нам більше впевненості в майбутньому слідувати тим шляхом, яким ми зараз йдемо.

Я повністю відновився. Що стосується Ель Класіко, то і матч із Барселоною, і гра з Шахтарем однаково важливі. Нам треба перемагати. Тому зараз думаємо лише про Шахтаря.

Мені важко уявити все, що відбувається в Україні, і що переживають гравці Шахтаря. Сподіваюся, що все закінчиться і незабаром там настане мир", – цитує Васкеса AS.

Матч Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня. Початок о 22:00 за Києвом.

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