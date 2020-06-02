Інфікований COVID-19 оборонець Карпат Владислав Дубінчак розповів, як протікає його захворювання.

"Сиджу вдома, на самоізоляції, хоча жодних симптомів немає. Здав повторний тест, скоро буду знати точне рішення. Якщо він виявиться позитивним, тоді буде карантин на 14 днів. Якщо ні – через 5-6 днів пройду ще один тест. Якщо він буде негативним, тоді вже буду тренуватися.

Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус

На час самоізоляції у мене є програма тренувань, але я не займаюся, тому що незрозуміло, чи є у мене хвороба. З нею тренуватися не можна, щоб не ускладнити. Якщо другий тест буде негативним – буду тренуватися, якщо ні – буду лікуватися", – сказав Дубінчак у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 21-річний захисник належить київському Динамо і виступає за львівський клуб на правах оренди. Через виявлений коронавірус у Дубінчака і ще одного гравця Карпат було перенесено матч 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Шахтар – Динамо: Україна дасть насолоду на Євро, або Відомий іспанець знайшов "ангела", кращого за Марлоса