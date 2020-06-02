toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Захисник Карпат Дубінчак: Якщо повторний тест на коронавірус виявиться позитивним – буде карантин на 14 днів

09:20 1233 Читать на русском
Захисник Карпат Дубінчак: Якщо повторний тест на коронавірус виявиться позитивним – буде карантин на 14 днів
Владислав Дубінчак / ФК Карпати

Інфікований COVID-19 оборонець Карпат Владислав Дубінчак розповів, як протікає його захворювання.

"Сиджу вдома, на самоізоляції, хоча жодних симптомів немає. Здав повторний тест, скоро буду знати точне рішення. Якщо він виявиться позитивним, тоді буде карантин на 14 днів. Якщо ні – через 5-6 днів пройду ще один тест. Якщо він буде негативним, тоді вже буду тренуватися.

Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус

На час самоізоляції у мене є програма тренувань, але я не займаюся, тому що незрозуміло, чи є у мене хвороба. З нею тренуватися не можна, щоб не ускладнити. Якщо другий тест буде негативним – буду тренуватися, якщо ні – буду лікуватися", – сказав Дубінчак у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 21-річний захисник належить київському Динамо і виступає за львівський клуб на правах оренди. Через виявлений коронавірус у Дубінчака і ще одного гравця Карпат було перенесено матч 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Шахтар – Динамо: Україна дасть насолоду на Євро, або Відомий іспанець знайшов "ангела", кращого за Марлоса

blog_ava
Вольова перемога, новий шедевр від кіпера-асистента та гольовий парад у відеоогляді матчу Кельн – РБ Лейпциг
00:20
842
Теги
коронавірус Динамо Динамо Карпати Карпати Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
58
хв
Україна
23:55
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук