Вінгер Герти Люкебакіо даремно створив шедевр – незарахований гол року

Берлінська Герта поступилася Фрайбургу (1:2) у рамках 32-го туру німецької Бундесліги. Атакувальний півзахисник столичної команди Доді Люкебакіо оформив шикарне взяття воріт, але не потрапив до списку авторів забитих м'ячів.

На 52-й хвилині бельгійський вінгер забив красивий м'яч, але його святкування було недовгим.

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Люкебакіо прийняв пас від партнера перед півколом штрафного й без зайвих роздумів розкішно пробив у ліву дев'ятку. Цей шедевр, однак, не потрапить до активу вінгера. На старті атаки хавбек Герти Даріда грубо порушив правила, тому арбітр після допомоги VAR змушений був відмінити гол.

Незарахований за рахунку 0:0 м'яч погано вплинув на берлінців. Зрештою, вони програли Фрайбургу (1:2).

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