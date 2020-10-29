"Це був дуже важкий матч. Я був трохи здивований тим, як здорово грало Динамо. 2:2 – хороший результат.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Вважаю, що нічия – справедливий підсумок матчу", – цитує Нгуена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ференцварош у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, поступаючись після першого тайму 0:2, зумів по перерві скорити рахунок, а на останній хвилині зрівняти і врятувати, здавалося б, програний поєдинок. Перший гол у матчі забив саме Токмак Нгуен. Наступний єврокубковий поєдинок Ференцварош проведе 4 листопада – команда Реброва на власному полі прийматиме туринський Ювентус.

Після 2-х турів Барселона очолює групу G з шістьма пунктами, далі з трьома очками йде Ювентус, замикають квартет Динамо та Ференцварош, у яких в активі по одному балу.

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